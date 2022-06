Vieste dice no al circo con gli animali: "Spesso maltrattati. Non è uno spettacolo"

Ha suscitato indignazione tra la popolazione di Vieste l'arrivo del circo con animali. Da quando Vieste è una città Animal Friendly non era mai accaduto. Questa volta il circo ha attendato su suolo privato e non è stato possibile evitare il suo arrivo. La popolazione, però, che da anni è stata sensibilizzata con campagne educative anche nelle scuole, ha ampiamente mostrato il proprio dissenso.

I bambini hanno strappato i biglietti ricevuti in regalo, mentre associazioni animaliste e non, hanno invitato la comunità a non recarsi al circo: "I circhi sono un'arte antica e bellissima - afferma la presidente della LNDC Vieste Nicoletta Pagano -, ma se a fare spettacoli sono le persone con le proprie abilità. Non può esserci spettacolo nel vedere animali ridicolizzati, fare cose innaturali per la loro specie. È ben noto che per portarli a quei livelli di addestramento alcuni subiscano violenze. Il web è pieno di video che lo dimostrano. Il giorno che vorrà attendare un circo senza animali la nostra associazione sarà la prima a sostenerlo. I circhi con animali non vanno sostenuti. Sono fortemente diseducativi per i bambini", ha aggiunto.