Buon compleanno, Funny Bike: a Foggia ciclopasseggiata e festa per i primi 10 anni dell'associazione

È nato tutto seduti al tavolino, davanti a un caffè. Erano letteralmente quattro amici al bar – Pino, Michele, Alessio e Michela –, ma più che “cambiare il mondo” volevano stravolgere la mobilità dei foggiani, con un imperativo: divertirsi. Era il 2014 e dal bar si ritrovarono in strada: circa un centinaio di persone per partecipare alla prima ciclo-passeggiata serale in giro per Foggia. Ora, è tempo di festeggiare un importante traguardo: Funny Bike - Foggia compie 10 anni e spegnerà le candeline rigorosamente in bicicletta.

Giovedì 4 luglio, infatti, è in programma una ciclo-passeggiata che da piazza Battisti (raduno alle 20.30, partenza alle 21) si snoderà lungo il centro cittadino per raggiungere poi il parco urbano Campi Diomedei, dove verrà offerto un piccolo rinfresco.

IL BILANCIO. L’occasione sarà ideale anche per un bilancio dei primi dieci anni di attività del gruppo. “Dopo il primo evento – spiega Vito Caso, uno dei referenti di Funny Bike - con la creazione della pagina Facebook siamo riusciti a coinvolgere sempre più persone. Il punto più alto – ripercorre – lo raggiungemmo nel luglio 2015, quando portammo in strada circa 750 persone, occupando in bici tutta viale Candelaro”. Poi, una serie di appuntamenti fino allo stop forzato di oltre un anno e mezzo a causa della pandemia.

La scorsa settimana un centinaio di persone hanno accompagnato la prima ciclo-passeggiata serale della stagione, nell’ambito di “Foggia in bici”, cartellone di eventi patrocinato dal Comune e promosso in collaborazione con Cicloamici Foggia Fiab e D!Vento, con cui Funny Bike sta realizzando da mesi un progetto nelle scuole (e non solo).

IL RUOLO DELLA BICI. Un fermento che sta animando l’intera città ed è avvertito anche dagli altri utenti della strada. “Negli ultimi anni l’automobilista si è abituato alla presenza dei ciclisti, abbiamo notato un cambiamento nel corso del tempo – assicura Caso -. Ora molta più gente è attenta alla mobilità sostenibile e si interessa alle varie attività. Il nostro obiettivo – rimarca – è quello di portare il maggior numero di persone in bici, contribuire all’utilizzo di questo mezzo per creare sempre più relazioni, perché la bici ti fa avvicinare ad altra gente, mentre in auto sei chiuso nell’abitacolo e non vedi tutto il bello che circonda la città e le persone che ti sono a fianco”. Provare per credere: appuntamento giovedì in piazza Battisti, per celebrare quei “4 amici al bar” (Partecipazione gratuita, info 3392823274 e pagina Fb “Funny Bike – Foggia)