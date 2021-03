Chiude la SS90 delle Puglie all'altezza della galleria di Orsara: partono i lavori di messa in sicurezza del versante franato

Sarà chiusa al traffico dalle ore 8 di mercoledì 31 marzo alle 17 del 7 aprile 2021 la SS90 delle Puglie nel tratto dal km.48+320 al km.54+200.

È stimata in otto giorni la durate dei lavori di disgaggio e pulitura del versante sulla statale nella zona di competenza del Comune di Orsara di Puglia.

L'intervento di messa in sicurezza è propedeutico alla ricostruzione del muro di sostegno adiacente all'imbocco della galleria interessato da un movimento franoso della pendice montana lo scorso dieci gennaio. A seguito della frana, la strada era stata riaperta a senso unico alternato.

La chiusura al traffico del tratto della SS90 delle Puglie è stata disposta dall'Anas con ordinanza n.66/2021.

Per i veicoli con peso inferiore a 3,5 tonnellate, il traffico proveniente da Napoli/Benevento diretto a Foggia è deviato in uscita allo svincolo di Orsara di Puglia (km 48,320) con prosecuzione sulla SP123 per Foggia. Percorso inverso per la viabilità in direzione Napoli con uscita obbligatoria allo svincolo in località Giardinetto e prosecuzione sulle SP106 e SP123.

I mezzi pesanti provenienti da Foggia in direzione Napoli sono deviati in uscita allo svincolo di Bovino con successivo indirizzamento per la A16. Per i mezzi pesanti diretti a Foggia uscita obbligatoria allo svincolo di Grottaminarda (AV) e prosecuzione per la A16.

Infine, per i mezzi pesanti provenienti da Benevento (SS90 bis) in direzione Foggia il percorso alternativo prevede la svolta sulla statale 90 delle Puglie (al km 37,460), uscita allo svincolo di Grottaminarda e prosecuzione per la A16.