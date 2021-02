Emiliano chiude le scuole: la variante inglese manda tutti in Dad. "A casa fino a che non vacciniamo tutti"

Si va verso la chiusura delle scuole in Puglia. In Capitanata hanno già provveduto i sindaci di Stornara e Alberona, dove le scuole di ogni ordine e grado, a causa di alcuni contagi tra insegnanti e alunni, resteranno chiuse rispettivamente fino al 7 e all'8 marzo.

L'ordinanza di Emiliano era attesa questo pomeriggio, ma molto probabilmente verrà emanata nella giornata di domani.

Ad anticiparlo questa mattina ai microfoni di Lecceprima è stato lo stesso governatore intervenuto all'inauguazione del corso di laurea in Medicina.

"Noi adesso abbiamo il problema del principale diffusore del Covid che è la scuola. Dobbiamo innanzitutto vaccinare tutti nelle scuole. Diciamo che in linea di principio, fino a che non avremo vaccinato tutti, io credo che sia giusto rimanere a casa.

Non ho mai obbligato nessuno a rimanere a casa perchè non avevo una motivazione sanitaria stretta, però visto che dobbiamo fare una operazione in cui dobbiamo vaccinare decine e decine di persone io credo che fare un po' di didattica a distanza sia utile per darci il tempo di fare queste vaccinazioni.

Quindi l'ordinanza che in questo momento l'assessore Sebastiano Leo sta negoziando con i sindacati, uscirà nel pomeriggio e sarà una ordinanza profondamente innovativa su un presupposto che è la variante inglese, che è molto più pericolosa delle altre, più veloce e anche conseguenze peggiori. Secondo me prima di ricominciare la scuola dobbiamo vaccinare tutti"