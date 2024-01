Chiude la Porta Santa, alla Sacra Famiglia termina l'anno giubilare: "Chiesa sia sempre più aperta e accogliente"

Venerdì 2 febbraio si conclude l'anno giubilare della Parrocchia Sacra Famiglia di Foggia che la Santa Sede aveva concesso per il 60esimo anniversario della fondazione canonica della parrocchia. La solenne celebrazione eucaristica sarà presieduta alle 18 dall'arcivescovo Mons. Giorgio Ferretti durante la festa di presentazione di Gesù al Tempio.

"La Porta Santa, le indulgenze e il pellegrinaggio sono i segni che caratterizzano il Giubileo, tempo favorevole per la Chiesa perché renda più forte e più efficace la testimonianza dei credenti" afferma Mons. Vincenzo Identi. "Notevoli sono state le iniziative durante questo anno giubilare, da quelle spirituali a quelle formative e culturali che ha visto coinvolta l'intera comunità e che certamente è cresciuta nella fede e nella sequela del Signore. L'augurio è che possa essere una chiesa sempre più aperta e accogliente, esperta di perdono e di misericordia, testimone di comunione e unità, aperta alla missione" conclude il parroco della comunità.

Il 2 febbraio dello scorso anno, in occasione del 60esimo anniversario della Fondazione Canonica, i fedeli si erano riuniti davanti alla Chiesa per la ‘Candelora’ e in quella occasione, in processione, avevano partecipato all’apertura straordinaria della ‘Porta Santa’, il rito che ha sancito l’apertura dell’anno giubilare anticipata dalla solenne celebrazione eucaristica presieduta dall’ex arcivescovo mons. Vincenzo Pelvi.

Mons. Giuseppe Lenotti eresse a parrocchia la cappellania della Sacra Famiglia, la chiesa di Piazza Armando Diaz realizzata per volontà dell’Istituto Poligrafico dello Stato tra il 1938 e il 1939. Il 2 febbraio 1963, con il parere favorevole del Capitolo Cattedrale, il vescovo di Foggia emanò la bolla di erezione e nominò Don Vincenzo Forcella primo parroco.