San Lorenzo in Carmignano, associazioni scrivono alla sindaca: "Area priva di ogni tutela e decoro"

"Privo di ogni tutela di sicurezza, attenzione e decoro". È lo stato in cui versa la chiesa di San Lorenzo in Carmignano al Salice Nuovo. A lanciare l'allarme, l'Associazione Civica Salice Nuovo-San Lorenzo in Carmignano Aps, Italia Nostra, Legambiente Circolo Gaia, Arci Circolo MAria Schinaia di Foggia, in una pec inviata all'Amministrazione comunale e alla Sindaca Episcopo perché si facciano carico dell'immobile storico di epoca federiciana e dell'area circostante.

"Il luogo in questione - spiegano le associazioni - è infestato da erbacce e il prato con gli alberi posti a dimora per rendere l'area più gradevole, già risentono della mancata irrigazione e sono in via di disseccamento".

Si lamenta, inoltre, anche la "poca attenzione estetica e culturale" dettata dal posizionamento da parte dell'Amiu, di una campana del vetro al centro del piazzale antistante la chiesa, "che, con ogni probabilità, sarà ricettacolo di rifiuti diversi".

"Altresì, dopo alcuni mesi in cui questo immobile è stato consegnato al Comune di Foggia e dopo dispendiose, travagliate e lunghe vicissitudini burocratiche ancora in itinere, si attende la definizione della richiesta di concessione da parte del nostro Comune della chiesa alla Curia di Foggia che, anche con la volontarietà dichiarata dei residenti locali dell'Associazione Civica Salice Nuovo-San Lorenzo in Carmignano APS, ne tutelerebbe il mantenimento e la dignità che merita questa memoria storica di epoca medioevale della nostra città, risalente a Federico II", aggiungono le associazioni richiedenti.

"Questa nostra nota vuole essere da stimolo alla Sindaca e all'intera Amministrazione Comunale tutta di farsi carico concretamente affinché tutte le procedure necessarie siano espletate tempestivamente e la chiesa di San Lorenzo in Carmignano, sia consegnata alla cittadinanza per poterne usufruire culturalmente e spiritualmente".