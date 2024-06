Chiesa di San Lorenzo in Carmignano, l'appello: "Affidamento alla Curia ne garantirebbe la tutela"

Una nuova missiva, stavolta indirizzata agli assessori Davide Emanuele e Giuseppe Galasso. L'oggetto, però, non cambia: la necessità di preservare uno dei beni immobili più importanti della città, ovvero la chiesa di San Lorenzo in Carmignano. A scrivere sono sempre le associazioni Salice-Nuovo-San Lorenzo-APS, Italia Nostra, Legambiente Circolo Gaia, Arci Circolo Maria Schinaia di Foggia, che circa venti giorni fa esternarono alla sindaca Episcopo la propria preoccupazione circa lo stato di incuria e di abbandono in cui versa l'immobile.

Per le associazioni, la maniera migliore per garantire la tutela della struttura è l'affidamento alla Curia di Foggia, sempre che quest'ultima accetti l'onere: "Atto che ne garantirebbe un suo presidio e una sua funzione socio-culturale, necessari alla sua tutela e alle esigenze spirituali della popolazione residente nell'area e dell'intera città di Foggia".

Nella lettera si fa riferimento alle problematiche tecnico-amministrative legate all'immobile, ma che - come emerso nell'incontro avvenuto nella sede comunale dei servizi tecnici di via Protano lo scorso 8 marzo - l'ter della concessione in comodato gratuito alla Curia potesse concretizzarsi attraverso percorsi alternativi. Tuttavia, successive interlocuzioni con alcuni referenti comunali del Patrimonio, l'atto sarebbe complicato per la presenza di alcune proprietà vicine alla chiesa, che non sarebbero stateo espropriate o comunque non volturate.

"In questo ultimo incontro tuttavia, presenti tutte le sottoscritte associazioni, ci fu data assicurazione che la problematica sarebbe stata approfondita, ma dopo una ulteriore conversazione telefonica per reperire aggiornamenti fatta il 31 maggio, ci è stato comunicato che aspettavano da noi documentazioni in merito perchè qualcuno di noi conosceva persone del posto e quindi poteva reperire qualche incartamento utile", spiegano le associazioni.

"Ritenendo quest’ultimo riscontro paradossale, dato che già il possesso materiale dei luoghi è avvenuto da tempo, in occasione dei lavori di recupero dell’intera area in questione finanziati con un intervento POR Puglia 2000-2006, P.I.S. n. 12, siamo certi che gli espropri sono stati sicuramente espletati e, trattandosi appunto di lavori che hanno usufruito di risorse di uno o più Fondi strutturali, sono soggetti a rigidi controlli amministrativi con adempimenti e documentazioni ineludibili che dovrebbero essere nel fascicolo dei lavori di ristrutturazione della chiesa di San Lorenzo in vostro possesso", aggiungono le associazioni, che alla nota hanno anche allegato "dei documenti concessoci da un proprietario di una particella implicata dall’intervento in questione e coinvolto da un 'Atto di cessione volontaria tramite il vincolo preordinato all'esproprio', che riguarda anche altri proprietari che hanno seguito la stessa sorte di cessione all'esproprio".

Resterebbero da espletare, pertanto, solo le pratiche di frazionamento e voltura: "In realtà, abbiamo constatato con delle visure catastali, che non sono state eseguite, anche se informalmente abbiamo appreso che esisterebbe l’affidamento di questa pratica già dal 2018, ma manca la determina specifica per poter terminare l’iter volturale".

La sollecitazione è mirata a scongiurare il rischio che la struttura torni a essere un rudere abbandonato: "Il nostro timore è che l'assenza di un presidio di interesse per la chiesa di San Lorenzo in Carmignano, esponga la struttura ad atti vandalici o illeciti, purtroppo molto diffuse nell'area in questione, pregiudicandone la sicurezza e la conservazione, complice anche la carenza di un contratto di alimentazione elettriche che pregiudica il funzionamento del sistema di videosorveglianza esistente e della illuminazione dell'intera area".