Luigi Pinto, un ricordo lungo mezzo secolo: l'insegnante foggiano morì nella strage di Piazza della Loggia

Questa mattina, a cinquant'anni dalla strage fascista di Piazza della Loggia a Brescia, è stata deposta una corona di fiori nei pressi della stelle in memoria di Luigi Pinto, l'insegnante di Foggia militante di Avanguardia Operazione e della Cgil Scuola, che perse la vita alla tenera età di 25 anni, penultimo appuntamento della rassegna di eventi commemorativi organizzata dalla Camera del Lavoro di Foggia, Flc Cgil di Capitanata, Anpi e Arci provinciale, con il sostegno di Comune e Provincia e della Fondazione dei Monti Uniti, cominciata il 27 maggio con l’inaugurazione della mostra fotografica ‘Luigi Pinto, una storia per immagini’ e che culminerà questa sera con lo spettacolo teatrale 'Gino' prodotto dal Teatro della Polvere.

"Siamo qui affinché il sacrificio di questo compagno e dei tanti che hanno lottato per difendere il valore dell'antifascismo non sia mai vano, anche perché queste reminiscenze ci sono ancora. Bisogna difendere la nostra Costituzione, è un nostro preciso dovere attuarla ogni giorno. Per questo siamo qui oggi, davanti a questo monumento fatto erigere grazie alla volontà della nostra compagna Loredana Olivieri, prematuramente scomparsa. Portiamo avanti l'impegno di tutelare la memoria collettiva, perché senza memoria non c'è futuro" le parole Giuseppe Ciuffreda, segretario generale Flc Cgil Foggia.

Luigi Pinto morì Il 1 giugno del 1974 dopo cinque giorni di agonia. Insegnava in provincia di Brescia. Il 28 maggio di quell'anno, con tanti suoi colleghi e centinaia di altri lavoratori, si era recato a Piazza della Loggia per partecipare ad una manifestazione indetta dal Comitato Permanente Antifascista. Insieme a tante altre persone, cittadini, democratici, antifascisti, venne colpito dalla esplosione di una bomba.

Otto morti e oltre 100 feriti il bilancio. I funerali di Pinto si tennero il 4 giugno a Foggia, con una impressionante partecipazione di folla.