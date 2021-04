L'Ataf si libera del parcheggio Zuretti: lo prende un privato. In via Manfredi parcheggio libero diventa a pagamento: 66 stalli nuovi

Ceduto a un privato il parcheggio di Corso Roma. Sempre a Foggia, in via Manfredi c'è un nuovo parcheggio da 66 stalli. Meccanizzato il Ginnetto, entrerà in funzione al 100% dal 1 maggio

Il parcheggio “Zuretti” di corso Roma passa definitivamente da Ataf a un operatore privato, che terminati i passaggi contrattuali e burocratici dovuti gestirà il parcheggio garantendo all'azienda un notevole risparmio in termini di costi di gestione e manutenzione. “Siamo più che soddisfatti: questa azione si inserisce in un percorso di lavoro lungo mesi che sta portando il Cda e la struttura tecnico-amministrativa a razionalizzare le risorse aziendali nel miglior modo possibile”.

Altro risultato messo a segno dalla ex municipalizzata del trasporto pubblico foggiana è la meccanizzazione del parcheggio Ginnetto sito in un punto strategico in pieno centro città.

La struttura sarà dotata, infatti, di un nuovo sistema di automatizzazione di ingresso e uscita delle autovetture, di ultimissima generazione, in modo da garantire la messa in sicurezza dell'immobile e un più efficiente controllo dei flussi in entrata e uscita e sarà in funzione al 100% dal prossimo 1 maggio.

Infine, lunedì 12 aprile è stata deliberata l'entrata in funzione di un nuovo parcheggio su via Manfredi: altra proprietà di Ataf SpA, che finora era stato aperto a tutti, consentendo così una sosta indisciplinata.

Si tratta di uno spazio, anch'esso situato in un punto nevralgico della città, con 66 stalli, utilizzabile dall'utenza soltanto su abbonamento. Anche questo spazio sarà operativo da maggio, con preventiva azione capillare di comunicazione nei confronti dell'utenza interessata.