Certificazioni linguistiche: al via i corsi di preparazione promossi dal 'Cla' dell'Università di Foggia

Sono aperte fino al 30 gennaio 2024 le iscrizioni ai corsi di preparazione al conseguimento delle certificazioni linguistiche in inglese, francese, tedesco, spagnolo, cinese e arabo, organizzati dal Centro Linguistico dell’Università di Foggia per l’a.a. 2023/2024. Le certificazioni linguistiche sono dei documenti ufficiali riconosciuti a livello internazionale rilasciati da enti accreditati dal Mur che attestano il livello di conoscenza della lingua straniera in riferimento al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue straniere (Qcer).

I corsi di lingua sono rivolti a studenti, laureati, personale docente e tecnico-amministrativo dell’Università di Foggia ma anche agli utenti esterni e a chi vorrà migliorare le proprie prospettive di studio o lavorative ottenendo una certificazione internazionale. I corsi, fruibili a distanza in modalità blended, consentono a chiunque sia interessato di ottenere una certificazione linguistica che rappresenta un grande vantaggio in quanto, oltre a certificare in modo oggettivo le competenze in una determinata lingua, arricchisce il curriculum vitae, facilita l’accesso nel mercato del lavoro anche in contesti internazionali, è richiesta come requisito di accesso nelle università all’estero e può fornire punteggio extra in concorsi pubblici e graduatorie della pubblica amministrazione.

L’apprendimento delle lingue straniere rappresenta un investimento a lungo termine, un patrimonio di conoscenze personali spendibile non solo nel mondo delle professioni ma anche sotto l’aspetto relazionale. Un’opportunità quindi da non perdere. La novità di quest’anno è l’attivazione di ulteriori livelli di certificazione con riguardo alle lingue araba e cinese per consentire ai corsisti di progredire nell’acquisizione delle competenze linguistiche. I corsi, che si svolgeranno online su Piattaforma E-learning di Ateneo tra febbraio e dicembre 2024, prevedono 60 ore di lezione, con una lezione settimanale della durata di 2 ore. Per tutta la durata del corso gli studenti avranno modo di approfondire la conoscenza della lingua prescelta oltre a sviluppare le skills specifiche necessarie per affrontare gli esami per le certificazioni internazionali: Listening, Reading, Writing & Speaking. Il costo di iscrizione ai singoli corsi è di € 250,00 per gli studenti, dottorandi, specializzandi e il personale appartenente all’Università di Foggia; di € 350,00 per i laureati dell’Università di Foggia; di € 450,00 per gli esterni.

Per la scelta del corso a cui iscriversi e per testare il proprio livello di conoscenza linguistica è possibile fare un test di autovalutazione online. Il bando e le informazioni utili all’iscrizione sono disponibili sul sito web di Ateneo.

Per chiarimenti è possibile contattare lo staff del CLA via mail: cla@unifg.it.