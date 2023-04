Il Teatro Mercadante sbarca sul web

Il Mercadante di Cerignola riapre dopo tre anni dalla chiusura e lo fa offrendo la miglior immagine di sé, anche nella versione virtuale. Evoluzione fortemente voluta dal Direttore artistico Savino Zaba: "Il nostro Mercadante e la stagione 'Un teatro per tutti' non possono che fare dell'interazione digitale con il proprio pubblico il vero punto di forza" .

La grande novità è il sito web, il primo nella storia del Mercadante. Sito ricco di approfondimenti, notizie, interviste, il cartellone della stagione, gli eventi collaterali previsti e una gallery sempre aggiornata con bellissime fotografie. Collegato al sito c’è poi l’indirizzo di posta elettronica per dare a tutti la possibilità di inviare suggerimenti e chiedere ogni tipo di informazione allo staff. Sempre all’interno del sito è stato integrato anche il botteghino “virtuale” per rendere più comodo l’acquisto dei biglietti, attraverso il circuito Vivaticket: "È una straordinaria rivoluzione per il nostro tempio della cultura, un modo per essere sempre più vicini alla comunità e in particolar modo ai giovani, ai nativi digitali"; commenta l’Assessore alla Cultura Rossella Bruno.