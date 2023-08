'Buon compleanno Peppino': Cerignola festeggia Di Vittorio parlando di mafia e legalità

Sono passati 66 anni dalla sua scomparsa, ma il suo ricordo e il suo esempio sono più vivi e attuali che mai. Stiamo parlando di Giuseppe Di Vittorio, il sindacalista e politico cerignolano che fece della lotta per i diritti dei lavoratori una missione. Peppino – come tutti lo chiamavano – ancora oggi è visto come il simbolo della legalità ed è per questo che il 10 agosto, in occasione dei 131 anni dalla nascita, ‘Casa Di Vittorio’ ha deciso di ricordarlo festeggiandone il compleanno con una serie di momenti di confronto sui temi a lui cari che si svolgeranno presso Torre Brayda Ricevimenti (via Teano – contrada Scarafone al km 2).

Fil rouge dell’intenso pomeriggio sarà ‘Mafia e Legalità – Generazioni e racconti a confronto’. Start alle 17.30 con il laboratorio di legalità rivolto alle ragazze e ai ragazzi di età compresa tra i 19 e i 30 anni a cui seguirà il reading di scritti di Giuseppe Di Vittorio curato da Marcello Colopi. Alle 19.30 è in programma la tavola rotonda a cui parteciperanno Sebastiano Fabio Venezia (deputato del PD della Regione Sicilia), Pierpaolo D’Arienzo (segretario provinciale del PD di Foggia e sindaco di Monte Sant’Angelo), Matteo Bellegoni e Umberto Franciosi (componenti dell’Osservatorio Placido Rizzotto), un rappresentante dell’Amministrazione comunale di Cerignola, Pietro Fragasso (presidente della cooperativa ‘Pietra di Scarto’).

Subito dopo la tavola rotonda, Giustina e Michele Dell’Anno presenteranno ‘… E lo volevano bene pure le pietre’, racconto in musica e disegni della vita di Giuseppe Di Vittorio e della sua relazione con la terra in cui ha vissuto gli anni delle prime lotte sindacali e politiche. Concluderà l’evento ‘Buon compleanno Peppino’ la degustazione di prodotti tipici dell’agro cerignolano a cui si potrà accedere sottoscrivendo l’iscrizione all’associazione Casa Di Vittorio. L’evento è patrocinato dalla Città di Cerignola e dall’Osservatorio Placido Rizzotto.