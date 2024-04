Il tributo di Cerignola a Mons. Renna: il Consiglio Comunale gli conferisce la cittadinanza onoraria

La città di Cerignola si appresta a conferire la cittadinanza onoraria a mons. Luigi Renna in segno di profonda riconoscenza per il suo impegno pastorale, la sua costante lotta alla criminalità e il grande amore dimostrato per la comunità cerignolana.

La cerimonia si terrà il 10 aprile 2024, alle ore 16:30, presso la sala consiliare del Comune di Cerignola. Mons. Renna, vescovo emerito della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano e attuale arcivescovo di Catania, ha guidato la comunità con dedizione e saggezza, distinguendosi per il suo impegno sociale e la sua costante attenzione ai problemi del territorio.

In particolare, si è fatto promotore di numerose iniziative volte a contrastare le infiltrazioni criminali e a promuovere la cultura della legalità. L'Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria per testimoniare la stima e l'affetto della comunità nei suoi confronti.