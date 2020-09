L'amore di Ciccillo va oltre la morte (e commuove il web). Ogni giorno al cimitero dalla moglie: "Ci vediamo domani"

Sull’altare le aveva promesso amore eterno. E lui, che è un uomo all’antica di principi e valori, questa promessa l'ha mantenuta fino all'ultimo istante di vita di sua moglie che oggi, purtroppo, non c’è più. Così Francesco, che a Cerignola tutti Ciccillo, ogni mattina si sveglia, si veste, s’imbelletta e va al cimitero a trovare e portare un fiore alla sua amata ormai deceduta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riporta Today.it, ad immortalare lo scatto che ha commosso il web è Paolo Amato che, su Facebook, ha scritto: “Lui è Ciccillo… purtroppo rimasto vedovo. Io non lo conosco ma ogni giorno si sveglia, fa la barba, mette la colonia, indossa una camicia, arriva e si siede davanti a sua moglie discutendo con lei della giornata. Poi la saluta e va via dicendole ‘ci vediamo domani’. Un’immagine di vita che avevo bisogno di immortalare in uno scatto. Amore eterno!”.