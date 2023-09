A Cerignola taglio del nastro per il centro polivalente per minori intitolato a don Bosco

Una scommessa educativa. Così lo definiscono quelli dell’associazione di promozione sociale ‘I sogni di don Bosco’. Si tratta del nuovissimo centro polivalente che porta il nome del fondatore dei salesiani e che il 25 settembre aprirà ufficialmente le sue porte in quel di Cerignola

Nato con l’obiettivo di “ampliare i servizi educativi rivolti ai minori e alle loro famiglie, rispondendo alle fragilità e complessità che il tempo e i giovani attraversano” il centro già ospita alcuni minori. Di loro si occupa un gruppo di educatori, pedagogisti e salesiani “che si ispirano al carisma educativo e pedagogico di don Bosco”

“Si tratta di un servizio – spiegano dalla aps – che non vuole sostituirsi all'attività oratoriana, ma ne è parte integrante. Il Centro Polivalente don Bosco nasce perché spinto da questa necessità: ampliare gli spazi di possibilità entro cui i nostri giovani e loro famiglie possano sentirsi liberi di crescere, formarsi e sognare. E infatti è il tema del sogno farà da fil rouge dell'esperienza che proporremo ai ragazzi e alle famiglie”.

“Oggi la frenesia del quotidiano – concludono – concede pochi spazi per sognare perché il sogno è ritenuto poco credibile, altre volte idealista e non educativo. Eppure, il sogno può rappresentare il ‘gancio’ per trovare quella via di ingresso che don Bosco chiamava ‘il punto accessibile al bene’ nel ragazzo”.