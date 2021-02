Centro diurno per disabili in viale Candelaro, Barone incontra Vacca: "Faremo il massimo per sbloccare la situazione"

L’assessora regionale al Welfare Rosa Barone ha incontrato questa mattina l’assessora alle Politiche Sociali e della Famiglia del Comune di Foggia Raffaella Vacca.

“Come ho ribadito più volte - dichiara Barone - l’ascolto dei territori e la programmazione sono per me due punti fondamentali. Oggi con l’assessora Vacca ci siamo confrontate su diverse problematiche della città di Foggia e sull’importanza del confronto costante tra Comune e Regione per affrontare le criticità. Tra i temi che abbiamo affrontato c’è anche quello del Centro diurno per disabili in viale Candelaro, che ha sempre svolto una funzione importantissima sia per gli utenti che per le loro famiglie. La struttura sorge su un terreno di proprietà del Comune di Foggia, Arca e Regione Puglia e questo ha rallentato l’iter per la concessione di alcuni permessi. Il nostro impegno sarà massimo per convocare le parti interessate e sbloccare la situazione, affinché il Centro ritorni presto in piena attività”.