Bovini a spasso per Lesina, "presenza ingombrante e pericolosa": catturati 16 capi e ricollocati

Bovini vaganti a Lesina, secondo intervento mirato per eliminare il pericolo per la sicurezza pubblica e privata nella zona di Bosco Isola.

Si tratta di animali stanziali da decenni la cui presenza era diventata sempre più 'ingombrante' e pericolosa.

L'attività è stata svolta lo scorso 6 marzo, dopo attento esame nelle riunioni del comitato per l’ordine e per la sicurezza pubblica tenute in prefettura, a Foggia.

L’intervento, coordinato dai commissari prefettizi Saverina Romano e Nicolina Miscia, è stato effettuato con la presenza del servizio veterinario dell'Asl Fg e con l’ausilio della ditta 'Bisegna Tecnofauna' di Capistrello.

Effettuata la cattura e collocazione, presso allevatori, di 16 bovini vaganti. Le operazioni si sono svolte in una cornice di sicurezza assicurata, fin dalla notte, dalla polizia locale di Lesina.