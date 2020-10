Postamat inagibile dopo un assalto: a Castelluccio Valmaggiore attivato l'ufficio postale mobile

Poste Italiane comunica che da oggi è in funzione la struttura mobile che sostituisce l’ufficio postale di Castelluccio Valmaggiore, inagibile in seguito al recente attacco criminoso. La sede è in grado di garantire tutti i servizi, sia postali che finanziari.

L’ufficio postale mobile è posizionato nella zona antistante la sede di Via Salita Borgo e osserverà il consueto orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.