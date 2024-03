Cittadinanza onoraria a Carmine e Andrea Grassi, l'omaggio di Castelluccio Valmaggiore ai questori di Cuneo e Caserta

Cittadinanza onoraria a Carmine Rocco Grassi e Andrea Grassi, rispettivamente questori di Cuneo e Caserta. È quanto deliberato nei giorni scorsi dal Consiglio Comunale di Castelluccio Valmaggiore.

A entrambi è giunto il riconoscimento per aver dato "fondamentali contributi alla lotta alla criminalità, e aver dato impulso e determinazione - con intelligente sensibilità e capacità strategiche - alle attività per la cattura di criminali pericolosi e latitanti", dando lustro all'intera comunità di Castelluccio, che ha dato i natali al padre di Carmine Rocco Grassi e a entrambi i genitori di Andrea Grassi.

Carmine Rocco Grassi, dal 1° agosto 2023 è questore della provincia di Cuneo. Laureato in Giurisprudenza presso l’università di Bari, dopo la frequentazione del 78° corso per V. Commissari, è stato assegnato nell’agosto del ’92 alla Questura di Reggio Calabria-Commissariato P.S. di Polistena-, nell’anno 1995 assume l’incarico di Dirigente della Squadra Mobile della Questura Como, nel febbraio 2001 alla Questura di Brescia assume l’incarico di Dirigente della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile e dal 2004 subentra nella Dirigenza della Squadra Mobile. A gennaio 2010 consegue la promozione a primo Dirigente e successivamente viene nominato Dirigente del Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica del Triveneto con sede a Padova. A giugno 2016 è nominato Vicario del Questore di Cremona e nell’aprile 2018 Vicario del Questore di Torino. Con decorrenza gennaio 2021 consegue la promozione a Dirigente Superiore e viene assegnato, a luglio dello stesso anno, alla direzione della II Zona Polizia di Frontiera della Lombardia con competenza sulle polaria di Malpensa -Va-, Orio al Serio –BG-, Linate –MI-, Montichiari –BS- e sui settori terrestri di Ponte Chiasso –Co-, Luino –VA- e Tirano -SO-.

Nel suo ricco curriculum si segnalano l'ideazione di un protocollo per l'intervento del personale sanitario sulla scena del crimine, oltre alla gestione dell'emergenza dei flussi di donne e minori ucraini in fuga a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina, giunti in migliaia presso l'aeroporto di Orio al Serio, diventato principale scalo nazionale per tutti gli ucraini in fuga dal conflitto.

Come il collega, anche Andrea Grassi ha assunto il nuovo incarico di questore di Caserta lo scorso 1° agosto. Già questore di Bologna, ha lavorato a Palermo nel 1992 subito dopo la strage di Capaci. Seguirono poi le esperienze presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale di Roma e alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, dove dal 2003 al 2004 fu Vice direttore della Divisione I del Servizio Centrale Antiterrorismo. È stato poi dirigente della Sezione Antiterrorismo della Digos di Roma, per poi dirigere Il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica, e la I Divisione del Servizio Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato. Nel 2012 ha diretto la I Divisione del Servizio Centrale Operativo (Sco), conducendo diverse indagini anche all'estero in tema di criminalità organizzata, traffico internazionale di droga, ricerca latitanti. Nel 2016 è stato nominato Vicario del Questore di Firenze. Nel gennaio 2018 è stato promosso Dirigente Superiore della Polizia di Stato e nominato Questore della provincia di Vibo Valentia. Nel 2019 è stato nominato Vice Consigliere Ministeriale presso la Direzione Centrale per le politiche del personale e gli affari generali del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.