Castelluccio dei Sauri comune covid-free: è tra i pochi senza positivi in Puglia

Anche Castelluccio dei Sauri, insieme a Casalnuovo Monterotaro, è tra i pochissimi in Puglia, è Covid-free. Alla data dell'11 gennaio, ultimo aggiornamento della Prefettura di Foggia, nel piccolo comune di 2111 abitanti dei Monti Dauni, non si registravano contagi e persone in isolamento fiduciario.

"Ringraziando tutti per il raggiungimento di questo eccezionale risultato, sinonimo di civiltà e rispetto delle norme anticontagio previste, si invita a non abbassare la guardia e continuare in questo modo per cercare di non perdere questo primato" scrivono dal Comune.