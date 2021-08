Nuovi contagi a Candela. Sindaco rinvia gli eventi estivi rimasti: “La salute prima di tutto”

"In attesa di comunicarvi ulteriori aggiornamenti, invito tutti a prestare la massima attenzione come è stato fatto finora. Prima di tutto la salute pubblica!" l'appello di Gatta.

Gli ultimissimi eventi dell’estate di Candela, quelli di oggi 19 agosto, del 21 e 22, non si svolgeranno. Lo ha comunicato questo pomeriggio il sindaco Nicola Gatta per via di tre casi di positività al Covid-19 Coronavirus riscontrati nella città del Natale e dei fiori: “Abbiamo prontamente attuato una prima attività di screening dalla quale è emersa un’altra sola positività. In un’ottica di massima precauzione, pertanto, si è deciso responsabilmente di rinviare a data da destinarsi le restanti serate del Candelaestate e tutte le attività collaterali al fine di consentire un attento monitoraggio della situazione” ha spiegato il primo cittadino.

