Brucellosi, sospiro di sollievo per gli allevatori foggiani di bufale e bovini: casi dubbi trattati singolarmente

Gli allevatori pugliesi di bovini e bufale da latte possono tirare un sospiro di sollievo. Con la nuova ordinanza del 'Dipartimento promozione della salute e del benessere animale', i casi dubbi di brucellosi eviteranno di bloccare la commercializzazione di latte fresco dell’intera mandria detenuta in un allevamento.

Il precedente provvedimento imponeva invece la pastorizzazione del latte prodotto da tutti i capi nel periodo successivo al “caso dubbio”, in attesa degli esiti delle controprove: 20-30 giorni che rappresentavano perdite economiche ingenti per il settore produttivo.

Quindi, considerata la momentanea impossibilità di esecuzione delle prove diagnostiche complementari indicate nella nota della Regione Puglia-Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria del 25 marzo 2022, il nuovo protocollo adottato prevede che se si verifica un “caso dubbio”, venga isolato il singolo capo, vietando la destinazione ai fini alimentari del suo latte mentre la commercializzazione di quello della mandria prosegue.

Quest’ultima sarà comunque sottoposta ad approfondite e ripetute analisi nelle settimane successive per verificare la presenza o meno di eventuali casi di brucellosi.

La brucellosi è una malattia batterica che colpisce gli allevamenti di bovini e bufale e che, nonostante le misure attuate, continua a vedere focolai attivi da oramai sessant’anni. Numerosi e periodici i controlli sul bestiame, con obbligo di abbattimento dei capi in caso di infezione conclamata.

Questo il commento di Maria Nocco, senatrice pugliese di Fratelli d’Italia e membro della commissione Bilancio di Palazzo Madama:

“Si tratta di una grande conquista a cui ho lavorato nelle ultime settimane mettendo in sinergia gli uffici regionali e quelli ministeriali preposti. Andiamo così incontro alle attività zootecniche che vivevano una situazione a dir poco vessatoria che ha provocato ingenti perdite economiche in un periodo, peraltro, non facile per il comparto. Del resto, statisticamente i casi dubbi di brucellosi si sono di fatto sempre negativizzati. Ringrazio sia il dirigente regionale Onofrio Mongelli sia il direttore generale della sanità animale del Ministero della Salute, Pierdavide Lecchini, che hanno collaborato in sinergia per trovare queste soluzioni pratiche che non intaccano la lotta alla brucellosi ma, al contempo, evitano vessazioni nei confronti degli operatori zootecnici”.

Pertanto, nel caso il siero di un animale esaminato fornisca esito positivo alla FdC (maggiore o uguale a 20 UIFC/ml) e positivo alla Sar, l'animale è da considerarsi sospetto d'infezione. Di contro, nel caso in cui il siero di un animale esaminato fornisca esito positivo alla Sar e negativo alla FdC (SAR+/FdC-), l'esito è da considerarsi dubbio e l'esame sierologico sull'animale dovrà essere ripetuto. In quest'ultimo caso, accertato l’esito favorevole dell’indagine epidemiologica condotta dai servizi veterinari territorialmente competenti, si potrà adottare un protocollo:

Caso dubbio: il protocollo

L’autorità competente locale provvede, ricevuto il rapporto di prova, entro 48 ore a chiudere l’intervento in Sanan avendo cura di inserire la data del ricontrollo nello scadenziario

Poi dispone l’isolamento del capo/i dubbio/i sottoponendolo a limitazione del movimento.

Dispone il non utilizzo o in alternativa utilizzo del latte del solo capo/i interessato per l’alimentazione animale dopo trattamento termico risanatore. Il latte degli altri animali sieronegativi può essere regolarmente commercializzato senza trattamento termico.

Limita la movimentazione da vita dei capi dello stabilimento se lo ritiene necessario in base alla valutazione e al controllo del rischio.

Ricontrolla il capo/i risultato dubbio/i, dopo 10/15 giorni dal primo controllo, mediante la sola prova sierologica della FdC . L’invio del/i campione/i alla sede diagnostica dell’Izspb sarà accompagnato da modulistica che evidenzi il fatto che si tratta di ricontrollo di/ei capo/i dubbio/i al precedente controllo.

Se l’esito del controllo risulta favorevole alla seconda FdC, l’animale viene considerato sano (falso positivo alla SAR) e l’Acl revoca i provvedimenti descritti nei punti dal n. 2 al quattro.

Se il capo/i dubbio/i risulta Fdc + alla prova sierologica, il capo/i è considerato come sospetto e, ai fini della conferma, l’ACL applica quanto disposto nell’Allegato 1 dell’ordinanza 28 maggio 2015 e ss.mm. e ii. per caso sospetto e caso confermato (p.1.1.1 e 1.2.1).