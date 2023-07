Casa Sollievo della Sofferenza porta i piccoli degenti di pediatria oncologica in vacanza in Sardegna

Dieci giorni di vacanza in Sardegna. E’ quella trascorsa, come accade ormai ogni anno, dai piccoli degenti della Pediatria Oncologica di Casa Sollievo della Sofferenza. Ospitati presso l'Istituto San Vincenzo dell’arcipelago de La Maddalena, i ragazzi hanno passato le loro giornate visitando la scuola di formazione della Marina Militare, trascorrendo una intera mattinata insieme alla Guardia Costiera, facendo giri in canoa e incontrando il pluricampione mondiale di sci nautico Jeff Onorato e il suo team.

“L'idea di questa iniziativa – ha raccontato Paolo Provenzano, animatore del Gruppo di Preghiera di Padre Pio e tra gli organizzatori della vacanza – è nata nel 2015 quando per la prima volta invitammo sull'isola i coniugi Lucia Miglionico e Giuseppe Petracca Ciavarella per una testimonianza su Padre Pio e la sua Opera, essendo entrambi medici presso la Casa Sollievo della Sofferenza. Mentre erano qui li portai a visitare l'Istituto San Vincenzo, una struttura che sarebbe potuta essere utile per un qualcosa di bello. Ed è proprio in quei giorni che è nata l'idea di questa vacanza, che noi chiamiamo la settimana della salute”.

“L'obiettivo che ci siamo posti fin dall'inizio in Pediatria Oncologica – ha spiegato uno dei medici accompagnatori – è quello di una assistenza globale del bambino. In ospedale noi curiamo la malattia, qui a La Maddalena curiamo la sua vita quotidiana: i bambini e le loro famiglie dopo aver attraversato il duro periodo della chemioterapia, della radioterapia, della chirurgia hanno bisogno di ritornare a vivere e di ritornare a vivere in pienezza”.

“Nove giorni sono volati – ha concluso la mamma di uno dei ragazzi – e abbiamo condiviso pezzi di cuore, racconti di vita e momenti di pura felicità. L'unica verità esistenziale è l'amore che traspariva dagli occhi sinceri e sempre sorridenti dei maddalenini, nei loro gesti di altruismo. Questa volta in valigia non ho portato souvenir, ma un mix di tante emozioni che mi accompagneranno in tutte le stagioni della vita”.