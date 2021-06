Lo annuncia il sindaco Rocco Di Brina: "Una notizia importantissima e che ci rende felici, ma non dobbiamo essere irresponsabili o incoscienti". Intanto proseguono le attività vaccinali

Carpino è finalmente 'Covid-Free'. Lo annuncia il sindaco Rocco Di Brina in un breve videomessaggio. "Non registriamo nessun caso di positività al virus. Una notizia importantissima e che ci rende felici, ma non dobbiamo essere irresponsabili o incoscienti", continua.

"Da oggi abbiamo la 'zona bianca' ma ricordiamoci di osservare sempre quelle regole elementari, soprattutto il distanziamento e l'uso della mascherina soprattutto nei posti affollati. Non dobbiamo abbassare la guardia. In paese - continua - abbiamo raggiunto una buona percentuale di vaccinati - oltre il 50% - ma per raggiungere l'immunicità di gregge ne abbiamo di strada da fare". Proseguono, intanto, le attività vaccinali con un altro pomeriggio di somministrazioni, previsto il 17 giugno, dalle 15.30.