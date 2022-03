Anche Carpino tende la mano al popolo ucraino: attivato il centro di raccolta per i rifugiati

Anche Carpino risponde agli appelli di solidarietà. Il Sindaco Di Brina esprime solidarietà e vicinanza al popolo ucraino condannando le azioni di guerra di questi giorni.

In collaborazione con i giovani volontari resisi disponibili, l'amministrazione comunale di Carpino, ha attivato un centro di raccolta per generi di prima necessità non deperibili e medicinali da donare in aiuto al popolo ucraino che sta giungendo in Italia e anche nella provincia di Foggia.

"Di fronte a una situazione così drammatica e preoccupante - dice la Vice Sindaca Caterina Foresta, non si può restare semplici spettatori ma si ha il dovere etico di sostenere, con un aiuto concreto e nei limiti delle proprie possibilità, bambini, donne e uomini che, inevitabilmente smarriti, disorientati e fragili, arrivano dall'Ucraina in un Paese straniero. "

Il punto di raccolta allestito nei locali del Palazzo Barone, via Roma, sarà aperto anche domani (giovedì 3 marzo) dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Una parte delle cose raccolte, sabato 5 marzo 2022, verrà spedita direttamente per l'Ucraina e la restante sarà destinata ai profughi giunti in provincia di Foggia.

"Tanti concittadini stamattina sono passati dal nostro centro per donare vestiti, coperte, generi alimentari da inviare alla popolazione Ucraina - ha commentato il sindaco Rocco Di Brina -. Carpino si conferma una comunità solidale e con un cuore grande!"