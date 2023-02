Il Carnevale diventa inclusivo grazie all'associazione Il Girasole

Offrire a famiglie e bimbi momenti di socializzazione per far vivere loro la magia dell'atmosfera del Carnevale e favorire l'inclusione. È stato un Carnevale speciale quello vissuto da operatori, famiglie e bimbi dell'associazione Il Girasole di Foggia, da diversi anni ormai impegnata a Foggia con tante attività dedicate a bambini e ragazzi con autismo e difficoltà cognitive. Sono stati due i momenti vissuti con la festa del Carnevale targata Il Girasole: il Carnival Party, che si è svolto nel noto locale foggiano ‘Lunarossa’, dove si è registrata un'ampia partecipazione da parte delle famiglie, bimbi e ragazzi che hanno potuto vivere momenti di socializzazione, ma anche divertimento grazie all'animazione dell'Agenzia eventi ‘Pallotta & Co.’.

Ha riscosso successo anche il Laboratorio di Carnevale svoltosi nella sede dell'associazione, dove i bimbi e ragazzi hanno svolto attività educative e creative assieme all'equipe de Il Girasole senza rinunciare alle maschere di Carnevale. Emozionante, infine, è stato il gesto di una delle mamme che frequenta l'associazione, Melanie Lo Castro, che ha deciso di donare all'associazione un fornetto a microonde come provento della vendita del suo libro ‘Pensieri di Seta’, una raccolta di poesie, pensieri e opere, sviluppati dall'autrice in diversi momenti della sua vita. "L'obiettivo di questi eventi è stato duplice: da una parte abbiamo voluto offrire alle famiglie e ai più piccoli un momento di socializzazione, di divertimento attraverso il party di carnevale; dall'altra, come sempre, abbiamo inteso rafforzare l'inclusione, la nostra mission principale. Nelle nostre attività partecipano sia bambini con problematiche e sia bimbi senza difficoltà, è stato bello vederli assieme", ha commentato la Psicoterapeuta e Supervisore Aba Cristina Bubici.