Il Carnevale di Apricena tra i più importanti della Regione Puglia

Nel bilancio della Regione Puglia emerge una novità per l'Alto Tavoliere ed in particolar modo per Apricena: il riconoscimento di 'Carnevale storico' per la cittadina della Madrepietra.

"Devo ringraziare il consigliere regionale Dell'Erba che è riuscito a far inserire Apricena tra i comuni più rappresentativi del Carnevale ottenendo il riconoscimento di 'Carnevale Storico'", sottolinea il sindaco di Apricena Antonio Potenza.

“Non è un risultato di poco conto perché consentirà al nostro Carnevale di crescere ulteriormente, coinvolgendo anche realtà dell'Alto Tavoliere. Con più fondi a disposizione potremo fare del Carnevale un evento importante, un forte attrattore turistico, una nuova occasione per muovere l’economia del territorio. Per questo devo riconoscere il lavoro di squadra dei rappresentanti del nostro territorio tra cui il vice presidente della Regione Piemontese ed i consiglieri regionali Campo e Cera che hanno sostenuto il sub emendamento di Dell'Erba", conclude il primo cittadino.