Apricena si prepara per festeggiare il carnevale in città: costituito il comitato promotore dell'edizione 2023

Si è costituito nella serata di ieri, presso l'aula consiliare del Comune di Apricena, il nuovo comitato promotore per il carnevale 2023, evento giunto alla undicesima edizione che rappresenta un valore aggiunto per il territorio. Nell'edizione del 2022 si registrò una presenza media di 30mila persone nelle due giornate. Un risultato importante che è valso il riconoscimento di 'Carnevale tradizionale' da parte della Regione Puglia.

Per l’occasione è stato presentato anche il nuovo logo che accompagnerà questa edizione, che vedrà una regia unica di enti ed associazioni che si coordineranno tra loro. Le date dell’undicesima edizione saranno il 19 e il 26 febbraio. "È entusiasmante vedere tanto interessamento da parte di cittadini ed associazioni nell’organizzare gli eventi di questa edizione. Il comitato organizzatore è già al lavoro", ha commentato il sindaco Antonio Potenza, che poi ha aggiunto: "Anche quest’anno cercheremo di superare noi stessi e di stupire i turisti con la bellezza dei nostri carri, confermandoci tra i sei carnevali più belli della Puglia. A breve, insieme al comitato, comunicheremo le tante novità, gli ospiti, e le sorprese che accompagneranno questa edizione. Ci tengo a ringraziare in particolare il Vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese e il Consiglio Regionale nelle persone dei consiglieri Paolo Dell’Erba, Napoleone Cera, Paolo Campo e Giannicola De Leonardis per il sostegno che ci hanno confermato nella massima assise regionale, credendo fin dall’inizio in questo progetto".

Oltre al sindaco Potenza, rientrano nel comitato promotore l'Assessora alla Bellezza Anna Maria Torelli, la consigliera comunale a supporto dell'Assessorato alla Bellezza Carla Antonacci, l'assessora alle Politiche Sociali Ada Soccio, l'assessore al Commercio Maria Rita Labombarda, l'assessore alla Polizia Locale Giuseppe Solimando, il consigliere comunale con delega alla sanità Martino Specchiulli, il consigliere regionale Paolo Dell'Erba, il Comandante della Polizia Locale - Vincenzo Del Fine, la Responsabile Settore AA.GG. Simonetta Giuliani, il responsabile della Comunicazione Michele Sales, il supporto alla comunicazione Matteo Rendina, la referente 'Palazzo della Cultura' Carmela Antonacci i dirigenti scolastici Alessia Colio dell'IIS Federico II e Giuseppe Di Sipio dell'Istituto comprensivo Torelli Fioritti, i referenti dell'Associazione Movidaunia Ciro Violano, Davide De Seris, il referente dell'Associazione Elementi Creativi Matteo Montorio, il referente dell'Agenzia Turismo Mattia Palermo, il referente di Confcommercio Vincenzo Villani e i referenti di Eventi Animazione Michele Iafisco, Ivan Augelli, Manuel Libero, Primiano Rendina.