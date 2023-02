Carlantino ha la sua Pro Loco: 50 soci e un programma ambizioso per il 'paese della diga'

Anche il comune di Carlantino ha la sua Pro Loco. Domenica 26 febbraio, infatti, nel comune carlantinese si è costituita l’associazione che aderisce all’Unpli (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia) e che ha raccolto la partecipazione di ben 50 soci. “È un numero straordinario di adesioni, considerando che il paese conta poche centinaia di abitanti – ha dichiarato il sindaco di Carlantino, Graziano Coscia –. La costituzione della Pro Loco e l’adesione di una base associativa così ampia di persone dimostrano che, anche in mezzo a tante difficoltà, questa è una Comunità viva, che ha voglia di fare di costruire futuro. C’è un risveglio incoraggiante dal punto di vista dell’impegno pubblico e sociale. Ai soci e ai componenti del direttivo vanno il mio ringraziamento e un grande in bocca al lupo per l’avvio di questo nuovo progetto”.

L’assemblea dei soci ha definito gli obiettivi della nascente Pro Loco come il miglioramento delle risorse turistiche e culturali del paese, attraverso iniziative e manifestazioni finalizzate a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio storico, ambientale, culturale ed enogastronomico di Carlantino. Tradizioni, luoghi d’interesse, siti archeologici e naturalistici, patrimonio paesaggistico e architettonico-monumentale: sono molti i “focus” attorno ai quali creare promozione, eventi, accoglienza, divulgazione. “Spero che la Pro Loco diventi il centro della vita sociale della nostra comunità – ha proseguito il primo cittadino Coscia – attraverso il turismo, l’enogastronomia e la cultura l’associazione può generare anche un importante indotto economico oltre che un miglioramento del benessere sociale. Abbiamo luoghi di straordinaria bellezza e unicità, come la grande area del lago di Occhito, e conserviamo tradizioni molto belle. Il Comune di Carlantino farà la sua parte e, da oggi, con la Pro Loco, il paese ha un’altra freccia al suo arco per centrare obiettivi importanti e condivisi”. Domenica 26 febbraio i soci della Pro Loco hanno votato il consiglio direttivo composto dal presidente Giorgio Pozzuto, dalla vice-presidente Celestina Cicchetti, dal segretario con funzione di tesoriere Mario Genovese e dai consiglieri Claudio Pirro ed Emilio Perna. “Molti pensano che le Pro Loco organizzino solo pranzi e cene demandando ad altri la promozione del turismo sul territorio, ma non è così perché faremo solo grandi cose – ha dichiarato il neo presidente della Pro Loco, Giorgio Pozzuto – collaborando con l’Unpli cercheremo di diventare una risorsa importante per il paese appoggiandoci sul volontariato più genuino che è quello dei nostri soci tesserati”.