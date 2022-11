Differenziata, Carlantino tra i Comuni virtuosi della Puglia

Ora c’è anche Legambiente a certificare l’eccellenza di Carlantino e i progressi del piccolo comune dei Monti Dauni sulla raccolta differenziata. Il comune di Carlantino, infatti, ha ricevuto la menzione speciale 'Teniamoli d’occhio', anticamera del premio più importante di comune 'Rifiuti free'.

Quest’ultimo riconoscimento viene assegnato ai comuni che hanno raggiunto l’obiettivo dei 75 kg/anno per abitante di secco residuo mentre Carlantino, seppur non abbia raggiunto questo obiettivo, si è mantenuto sotto la soglia dei 100 kg/anno per abitante, raggiungendo quota 81,9.

Oltre al comune carlantinese, il riconoscimento è stato ottenuto soltanto da altri 4 comuni foggiani: Rignano Garganico, Carpino, Motta Montecorvino e Troia (qui il report Legambiente).

“Abbiamo raggiunto un risultato straordinario se teniamo conto che la raccolta differenziata con il sistema porta a porta è partita solo due anni fa", ha dichiarato il sindaco di Carlantino, Graziano Coscia. "Un riconoscimento che premia tutti i cittadini di Carlantino ai quali va un sincero e grande ringraziamento”.

La menzione 'Teniamoli d’occhio' è stata ricevuta in occasione della XIV edizione di Comuni Ricicloni Puglia, l’annuale rapporto che Legambiente Puglia ha presentato a Bari nel padiglione 152 della Fiera del Levante. L’iniziativa, realizzata con il patrocinio dell’assessorato alla Qualità dell’Ambiente della Regione Puglia e di Anci Puglia, è stata presentata nell’ambito dell’Ecoforum Puglia 'I cantieri dell’economia circolare'.

Il rapporto di Legambiente fotografa le performance dei comuni pugliesi in tema di gestione dei rifiuti e di raccolta differenziata. Durante l’evento sono stati premiati tutti i comuni cosiddetti “ricicloni” dell’anno 2022, suddivisi fra 'Rifiuti Free' e 'Teniamoli d’Occhio'.

“Il premio ci rende molto orgogliosi – ha concluso il primo cittadino - ma allo stesso tempo ci stimola a fare sempre meglio perché raggiungere il successivo traguardo di “Comune Rifiuti free” significa soprattutto migliorare la situazione economica, sociale ed ambientale del nostro paese.”

La “XIV edizione di Comuni Ricicloni Puglia” si è svolta ad un anno dall’approvazione del nuovo “Piano dei rifiuti” ed è stata l’occasione per fare il punto della situazione sullo stato dell’Economia Circolare in Puglia. La raccolta dei dati relativi alla differenziata viene effettuata dall’Osservatorio regionale dei rifiuti che ricevono queste informazioni proprio dai singoli comuni.