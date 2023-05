Foggia senza l'emergenza-urgenza veterinaria: "Inaccettabile nel 2023"

La carenza di assistenza veterinaria nelle ore notturne e nei giorni festivi in tutta la provincia di Foggia, ivi compreso il comune capoluogo, resta un problema grave per il quale urgono interventi, alla luce dei numerosi disagi vissuti da cittadini proprietari di animali domestici. Circa un mese fa, il problema è stato portato all'attenzione dei Commissari del Comune da parte di alcune associazioni promotrici di un Comitato spontaneo per la reperibilità h23 veterinaria.

"Accolgo con serietà ed urgenza il problema posto da numerosi cittadini inerente alla carenza di assistenza veterinaria nelle ore notturne e nei giorni festivi nella città di Foggia e provincia. Una situazione non degna di un Paese che vuol dirsi civile, che ha lasciato morire alcuni animali domestici e rischia di lasciarne numerosi altri in balia della sofferenza. È per questo che ritengo assolutamente doveroso trovare una soluzione condivisa al problema”, ha dichiarato il consigliere regionale Joseph Splendido, che in giornata ha depositato una richiesta di audizione all'assessore alla Sanità Rocco Palese, affinché, di concerto con il dg dell'Asl Antonio Nigri e all'Ordine dei Veterinari della provincia di Foggia si affronti il problema: "È inaccettabile che, nel 2023, non esista un servizio di emergenza-urgenza per i nostri amici a quattro zampe, costretti a perire per l'impossibilità di reperire a un professionista nelle ore notturne o nei giorni festivi".