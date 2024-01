Pronti 445mila euro per ristrutturare la 'Sezione Reclusione' del carcere di Foggia

Pronti 445mila euro euro per ristrutturare la 'Sezione Reclusione' del carcere di Foggia.

Lo annuncia il deputato di Fratelli d’Italia, Giandonato La Salandra, componente della Commissione Giustizia: “Grazie al Governo Meloni e al Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, ben 166 milioni di euro sono stati destinati all'edilizia penitenziaria, in tutta Italia, oltre agli 84 milioni previsti dal Pnrr. Un traguardo epocale, in tempi ristretti, raggiunto grazie all'impegno e alla concretezza di quello che si conferma ancora una volta il Governo del fare”.

Di queste risorse, specifica, "arriveranno a Foggia ben 445 mila euro per ristrutturare la 'Sezione Reclusione', per contrastare tutte le terribili conseguenze dovute al sovraffollamento, dopo anni di immobilismo dei precedenti esecutivi di sinistra, interessati al tema solo a parole. Da parte mia - continua La Salandra - un ringraziamento particolare al Sottosegretario Del Mastro che, solo pochi mesi fa, a ottobre, nel corso di una visita al carcere di Foggia aveva immediatamente preso in carico la questione per garantire sicurezza e legalità nell'istituto e assicurare le migliori condizioni di lavoro a uomini e donne della Polizia Penitenziaria”, conclude.