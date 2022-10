Concorsi, arruolamento e tecniche d'azione: l'Arma dei Carabinieri si presenta agli studenti foggiani

Anche l’Arma dei Carabinieri ha partecipato con il proprio personale in servizio all’evento ‘Orienta Puglia – Aster Puglia’, in programma fino a ieri nel padiglione 71 del Quartiere Fieristico di Foggia. Dopo due anni di stop alla partecipazione in presenza in conseguenza della pandemia, finalmente, per gli studenti pugliesi dell’ultimo anno delle superiori è stato possibile entrare in contatto diretto con le più importanti Istituzioni legate al mondo della formazione.

In piena sintonia con la ‘filosofia’ di Aster, la fiera è stata un momento unico di un più lungo e articolato percorso che offre a ogni singolo ragazzo importanti spunti di riflessione per una personale interiorizzazione, dalla quale poi scaturirà eventualmente la scelta per il suo futuro. Al centro della scelta c’è una persona, unica, chiamata a prendere una decisione su qualcosa che non può perfettamente conoscere nel momento in cui è chiamato a decidere. La dimensione prioritaria dell’orientamento è aiutare ciascuno a prendere coscienza della propria identità più profonda; attraverso questo itinerario, ognuno diventa veramente concreto e, al contempo, capace di apportare un contributo in prima persona alla Società attraverso la relativa attività lavorativa.

L’Arma dei Carabinieri, da più di 200 anni al servizio della Nazione, sposa in pieno questo orientamento, ponendo al centro la persona che sta dietro ogni uniforme. I carabinieri del Comando provinciale di Foggia, presenti nelle componenti della Stazione, della Sezione Radiomobile e della Sezione Investigazioni Scientifiche, hanno così trasmesso ai numerosi ragazzi presso lo stand allestito la loro esperienza ed illustrato l’attività quotidiana che l’Arma svolge quotidianamente al servizio della comunità e dei suoi cittadini. Sono state infatti fornite tutte le informazioni utili circa i concorsi in atto e le modalità di arruolamento, con dimostrazioni altresì pratiche delle attività di sopralluogo e repertamento sulla scena del crimine.

Gli studenti avuto la possibilità di vedere da vicino gli ultimi mezzi in dotazione alle Sezioni Radiomobili: Ducati Multistrada 1200 e Alfa Romeo Giulia 2.0, con equipaggiamenti e dotazioni dedicate al 112-Pronto intervento, al fine in questo modo di assicurare con continuità la presenza e la prossimità dell’Arma ad ogni cittadino.