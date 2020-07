Guardia costiera, il comandante Turiano incontra il sindaco di Vieste: "Sinergia operativa"

Una sinergia sempre più stretta tra autorità marittima e amministrazione comunale.

Questo il fine ultimo degli incontri tenuti, tra ieri e oggi, dal capo del Compartimento marittimo e CF Giuseppe Turiano, che ha fatto visita presso l’ufficio circondariale marittimo di Vieste, dove è stato ricevuto dal comandante dell’ufficio tenente di vascello Giuseppe Zaccaro e da tutto il personale in servizio presso quella sede.

Nella giornata di giovedì, il comandante Turiano, accompagnato dal comandante Zaccaro, ha fatto poi visita alla sede del Comune di Vieste dove ad attenderlo c’era il sindaco Giuseppe Nobiletti (nella foto in basso). Nel corso della vista sono stati toccati in maniera costruttiva e prolifica diverse tematiche ed è stato ribadito il rapporto di sinergia tra l’Amministrazione civica e l’autorità marittima. Nobiletti ha avuto modo di sottolineare l'importanza della presenza dell'autorità marittima, ringraziando la guardia costiera per la costante presenza sul territorio, quale vero e proprio presidio di legalità.

La visita istituzionale si è conclusa con il tradizionale scambio del crest. Nella giornata di oggi, il capo del compartimento è salito a bordo della Unità SAR 880 dislocata presso il porto di Vieste per effettuare un pattugliamento lungo la costa. Nel corso della navigazione i militari imbarcati hanno avuto modo di illustrare le peculiarità e le criticità dello splendido tratto di mare dove giornalmente sono chiamati a prestare il loro operato lungo gli oltre 100 km di litorale di competenza.

