Passi in avanti per il nuovo canile rifugio: entro un anno la fine dei lavori

È prevista tra un anno la consegna del nuovo canile rifugio comunale a Foggia. La struttura sorgerà in una ex area produttiva di proprietà del Comune, in località Quadrone delle Vigne, che sarà riqualificata attraverso i fondi del Pnrr ottenuti dall'Ente nell'ambito dei 'Progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale'..

"Con entusiasmo si è registrata in Comune la soddisfazione con cui le Associazioni animaliste, dopo anni di attesa, hanno visto il mondo degli animali finalmente ricevere le attenzioni loro dovute. Difatti il canile comunale è stato progettato nel rispetto rigoroso di tutte le leggi di settore, con lo scopo di assicurare e garantire la salute e il benessere degli animali ospitati, e così incentivare le possibili adozioni, ed assicurare negli ambienti dedicati anche la presenza delle associazioni di volontariato", si legge in una nota della Commissione straordinaria del Comune di Foggia.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dal servizio Lavori Pubblici del Comune di Foggia è stato posto a base dell’affidamento con procedura di appalto integrato sin dallo scorso dicembre 2022. Tutta la procedura è stata poi seguita con scrupolo e tenacia, risultando beneficiaria oltre che del contributo originario assegnato, anche della premialità del 10% per un contributo complessivo di 2 milioni e mezzo di euro. All’esito dell’espletamento della procedura di gara in data 24 luglio 2023 è stato consegnato l’appalto alla ditta vincitrice che ha provveduto ad effettuare le operazioni propedeutiche per la realizzazione dei lavori, e ad oggi ha quasi ultimato le opere di demolizione e bonifica del sito, indispensabili per la successiva installazione dei nuovi box e di tutte le opere connesse per rendere perfettamente funzionale il nuovo canile rifugio: "Un'opera che nella sua semplicità conferisce alla città di Foggia un ulteriore tassello di legalità e sensibilità verso gli animali", ha commentato il Prefetto Cardellicchio.