Turista milanese sul caso dei cani delle Tremiti: "Se li portate via non veniamo in vacanza"

Alle Isole Tremiti continua a tener banco la vicenda dei 54 cani accuditi sull'isola di San Domino dalla dottoressa Giuseppina Carducci - medico di assistenza primaria alle Diomedee - a rischio deportazione (leggi qui il caso).

Mentre prosegue il tentativo via social di Carducci di adottare gli animali, c'è chi 'minaccia' di boicottare le Tremiti, animalisti e non. Come ad esempio Ester Piva, donna residente a Milano, che con una lettera inoltrata alla nostra redazione, si rivolge al sindaco Giuseppe Calabrese: "Conosco la Puglia in quanto ho sposato un pugliese e sono già venuta in visita alle Tremiti. Quest’anno una delle ipotesi ferie potrebbe essere fare un giro di visita parenti a Cagnano Varano e poi trascorrere un periodo nelle vostre Isole dal mare meraviglioso ma in tutta sincerità la vicenda dei cani della dott.ssa Carducci, il fatto cioè che stiate pensando di sfrattare i cani e di portarli sulla terraferma, ci sta facendo ripensare a questa possibilità visto che oltre alle Tremiti, in Puglia, ci sono altre bellissime località".

La turista, nell'evidenziare la drammatica situazione del randagismo al Sud, aggiunge: "Quando si trova qualcuno che non si gira dall’altra parte e, anche a sue spese, tenta di porvi rimedio cercando anche soluzioni alternative in caso di problemi, si decide di intervenire in modo ingiusto per le paure di alcuni abitanti dell’isola che temono di perdere turisti. Può far presente ai residenti “timorosi” che il rischio di perdere turisti c’è anche se continuerete sulla strada intrapresa cioè quella di mandare via i cani anziché trasferirli in un terreno più lontano dal paese senza alcun costo per il Comune per cui per la collettività"