Il gesto di Herik, ripara il canestro rotto del Pantanella per far giocare i ragazzi: "L'ho fatto col cuore"

"Un gesto fatto col cuore" che da oggi permetterà ai bambini e ai ragazzi che frequentano il parco della Pantanella di poter giocare a basket. Per Herik - che frequenta il campo con i suoi nipotini - è una cosa normale mettersi a disposizione della comunità. "Se ciascuno di noi si adoperasse a non rompere, rovinare o distruggere ciò che il Comune di mette a disposizione, sarebbe più piacevole per tutti"