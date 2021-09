I rosoni di Puglia candidati al riconoscimento Unesco, 6 di 33 si trovano in provincia di Foggia: "Noi ci crediamo"

Giovedì 23 settembre a Palazzo Dogana si è svolta la tavola rotonda di presentazione del progetto promosso dalla Compagnia Exsultanti per la candidatura dei rosoni di Puglia a Patrimonio Mondiale Unesco.

L'evento, patrocinato dalla Provincia di Foggia ed organizzato dal club Unesco di Foggia ha richiamato numerosissimi partecipanti. Il dott. Gelormini, presidente dalla Compagnia Exsultanti, ha presentato il progetto ed il dossier di richiesta per il riconoscimento di 33 rosoni di Puglia quale patrimonio Mondiale Unesco.

Tra questi, è presente anche il rosone della basilica Concattedrale di Bovino. Sono 6 in totale i rosoni di Capitanata: con quello di Bovino ci sono anche Troia, Lucera, San Severo, Cerignola e Siponto.

I rosoni candidati fanno parte di un vasto patrimonio storico, religioso e culturale che coinvolge la Puglia dalla Capitanata fino alla terra d'Otranto. L'ambiziosa iniziativa promossa dalla Compagnia degli Exsultanti punta al coinvolgimento delle comunità locali per stimolare consapevolezza e passione per il patrimonio culturale e identitario pugliese ed ha l'obiettivo di creare una grande Via dei Rosoni dove il turista possa soffermarsi e apprezzare il valore storico e culturale delle nostre chiese. "Sarà un percorso molto lungo e articolato, ma siamo consapevoli che sarà per Bovino, per i Monti Dauni e per la Puglia intera un grande percorso di valorizzazione del patrimonio culturale e identitario pugliese unico nel suo genere. Noi ci crediamo" ha detto il sindaco Vincenzo Nunno.