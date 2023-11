A Candela nasce il Centro di seconda accoglienza diffusa

'Torre Bianca si presenta'. E’ il titolo dell’iniziativa in programma domani – martedì 28 novembre 2023, a partire dalle ore 17.00 a Candela con l’apertura del 'Centro di seconda accoglienza diffusa' a tutta la comunità, che avrà quindi modo di visitare e conoscere la struttura che punta a favorire l’integrazione e l’inclusione sociale, culturale e lavorativi dei migranti.

Il 'Centro di seconda accoglienza diffusa', infatti, è finanziato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - nell’ambito del PON Legalità 2014/2020 – FESR/FSE 2014-2020 - Asse 7 - Azione 7.1.1.

L’intervento di miglioramento e risanamento infrastrutturale interessa una parte di “Villa Torre Bianca” (corpo C), situata a circa tre km dal centro abitato di Candela, in prossimità del Regio Tratturo Candela-Pescasseroli. Questa parte dell’immobile è oggi sede del centro per l’accoglienza diffusa dei migranti inseriti nei progetti SAI – Sistema di Accoglienza ed Integrazione – promossi dal Comune di Candela e gestiti dalla cooperativa sociale Medtraining. Il Comune di Candela fa parte della rete SAI, il sistema nazionale per l’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati in fuga dai loro Paesi a causa di guerre, violenze, persecuzioni. Nel territorio cittadino sono attivi due progetti SAI: “Free Entry”, attivo dal 2014 per migranti ordinari con 30 posti disponibili; “Vulnerabili”, per stranieri con problemi di salute mentale o disabilità, attivo dal 2016 con 25 posti disponibili.