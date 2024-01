Migliaia di visitatori da tutto il sud Italia: Candela si conferma "Regina del Natale"

Un altro grande successo. Con l'Epifania è andato agli archivi anche questa edizione del Natale di Candela. Un programma ricco di eventi che ha reso il centro dei Monti Dauni la "Regina del Natale" in Capitanata, come dichiara il sindaco Gatta.

"Vorrei ringraziare, in primis, tutti i cittadini per aver saputo accogliere al meglio migliaia di visitatori, giunti a Candela dalla Sicilia, dalla Calabria, dal Molise, dalla Campania, dall'Abruzzo, dalla Puglia e dalla Basilicata", commenta il primo cittadino, che in una nota ringrazia l’APS Candela Promozione, la Pro Loco Candela, l’Ass. Italiana Amici del Presepe e "i tanti che si sono prodigati per la buona riuscita degli eventi, gli Operatori Ecologici, le Forze dell'Ordine, la Polizia Municipale e la Protezione Civile che hanno garantito l'ordine e la sicurezza".

"L'entusiasmo dei visitatori e i tanti complimenti ricevuti - aggiunge Gatta - ci rendono fieri e orgogliosi della nostra comunità e ci ripagano dell'impegno di questi mesi. Un evento che ha prodotto economia su tutto il territorio dei Monti Dauni: credo che sia tra le immagini più belle della Capitanata, capace di offrire momenti di gioia e felicità a grandi e piccini. Arrivederci al prossimo Natale".