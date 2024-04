Foggia-Torino in aereo, la frecciatina di 'Vola Gino Lisa' all'altro comitato: "Vi siete ricreduti, questi i fatti"

Il Comitato Vola Gino Lisa, con un pizzico di ironia, plaude all'iniziativa pro collegamenti aerei Foggia-Torino, con tanto di lettera aperta inoltrata alle istituzioni di Regione Puglia, Adp e Lumiwings, bollandola però come "un passo indietro".

Solo due mesi fa, si legge sulla pagina Facebook del comitato presieduto da Maurizio Antonio Gargiulo, Mondo Gino Lisa, "in maniera quasi solitaria", prosegue, evidenziava come la cancellazione da parte della Lumiwings della tratta Foggia-Torino non fosse un passo indietro della compagnia alla luce del fatto che dall'aeroporto di Milano Malpensa era possibile raggiungere il capoluogo piemontese molto facilmente, tramite pullman.

'Torino? Malpensa no problem. C’è un pullman ogni 20 minuti”:

"Questo era lo spot dell’associazione Mgl atto a placare gli animi dei tanti che lamentavano questa brusca interruzione. Al contrario, il nostro Comitato Vola Gino Lisa, alla luce delle tante lamentele e delle critiche piovute all’indomani della decisione della chiusura del collegamento, aveva immediatamente ascoltato i propri soci e utenti e, di conseguenza, doverosamente sollevato, in ogni sede, anche tramite comunicati e interviste ufficiali, la propria perplessità sull’ennesima scelta aziendale avallata dal gestore AdP e non ostacolata o anche solo messa in discussione dalla politica regionale. Tanto si doveva per rispetto dei fatti".