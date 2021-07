A Monte Sant’Angelo 1826 non vaccinati, appello del sindaco: “Siate responsabili”

Sono quasi 17mila le dosi di vaccino anti-Covid somministrate a Monte Sant’Angelo “ma ci sono ancora 1826 non vaccinati”, evidenzia il sindaco Pierpaolo d’Arienzo che lancia attraverso i social un appello ai suoi concittadini: “Aiutatemi a convincerli”.

La campagna vaccinale, osserva, ha raggiunto risultati importanti risultati: sono 16955 le dosi di vaccino somministrate, di cui 8843 prima dose, 285 monodose, 7827 seconda dose.

“Un risultato raggiunto grazie al lavoro di squadra degli operatori sanitari, medici di base e i volontari dell’Ugr27 che ormai da mesi svolgono un lavoro instancabile per garantire un servizio impeccabile - afferma d’Arienzo - Ma ci sono ancora 1826 nostri concittadini che non si sono vaccinati. Il mio appello va a loro: siate responsabili, vaccinatevi, fatelo soprattutto per tutelare anche le vostre famiglie e l’intera comunità”, è l’accorato appello del primo cittadino che prova a sensibilizzare ulteriormente la popolazione.

"Vaccinarsi resta l’unica arma per combattere questo maledetto virus ma è importante che lo facciamo tutti per cercare di allontanare dalle nostre vite questo incubo che da tempo ha cambiato le nostre abitudini e stravolto le nostre vite. Vacciniamoci tutti - scrive a caratteri cubitali il sindaco - Ad oggi a Monte Sant’Angelo abbiamo un caso positivo, quindi, come vedete, l’emergenza non è finita. Non dimentichiamo mai di rispettare le regole che ormai abbiamo imparato a conoscere nel corso di questi mesi, per salvaguardare noi stessi e l’intera comunità”.