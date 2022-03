"Non solo l'otto marzo". I vigili del fuoco di Foggia celebrano le donne: "Al loro fianco, tutti i giorni"

I vigili del fuoco di Foggia celebrano l'8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna, con la campagna dedicata ?Non solo l?otto marzo? (in foto, il manifesto affisso nella caserma di via Napoli) e una ampia riflessione sulle conquiste politiche, sociali, economiche del genere femminile e al ricordo delle discriminazioni e delle violenze che le donne hanno subìto e che ancora subiscono in tante parti del mondo.

Quest?anno, la Giornata internazionale delle donne ha come tema ?Le donne in un mondo del lavoro in evoluzione: verso un pianeta 50-50 nel 2030? e mira a favorire l?accesso globale alla formazione di qualità e all?apprendimento continuo e a raggiungere l?uguaglianza di genere. In questo ultimo decennio la presenza femminile nei vigili del fuoco è più che centuplicata, le donne continuano a portare il loro fondamentale contributo in tutti i ruoli dell?organico del Corpo e partecipano attivamente alla sicurezza e alla salvaguardia della popolazione su tutto il territorio nazionale. Nel caso specifico di Foggia, sono due le donne in servizio operativo, mentre altre cinque ricoprono ruoli in amministrazione contribuendo al funzionamento di tutta la macchina organizzativa. ?I vigili del fuoco sono al fianco di tutte le donne, in Italia e nel mondo, Non solo l?otto marzo?: questo il messaggio del corpo nazionale condiviso da tutti i Comandi d?Italia.