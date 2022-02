Camilla sognava di diventare un avvocato penalista: l'ordine di Foggia istituisce una borsa di studio in suo onore

Questa mattina l'ordine degli avvocati di Foggia ha deliberato all’unanimità di istituire la borsa di studio 'Camilla di Pumpo', con la quale premierà annualmente i più meritevoli praticanti avvocato del Foro. “Per la passione e l’entusiasmo con cui ha svolto la pratica forense. Per la costanza e la dedizione dimostrate nel suo giornaliero impegno in studio e nel Tribunale. Per il garbo, la gentilezza e il rispetto dimostrati nei rapporti con i colleghi, il personale amministrativo e i magistrati. Per la qualità del suo lavoro, della ricerca e degli approfondimenti giuridici svolti. Per la determinazione, la convinzione e la tenacia con cui ha coltivato e inseguito, per tutta la sua vita, il sogno di diventare avvocato".

Camilla Di Pumpo, laureata in Giurisprudenza, sognava di diventare avvocato penalista. La sera del 26 gennaio, alle 23.42, è rimasta vittima di un terribile incidente stradale in via Giacomo Matteotti all'intersezione da via Giovanni Urbano, dalla quale proveniva a bordo della sua Fiat Panda. Una Audi nera guidata da un ventenne e con a bordo altri tre ragazzi, l'ha travolta a velocità sostenuta. Nonostante i disperati tentativi dei sanitari del policlinico Riuniti, la promettente avvocatessa 25enne è deceduta poco dopo in ospedale dove era giunta a bordo di una ambulanza del 118.

Il 2 febbraio per ricordarla i foggiani sono scesi in piazza davanti al Teatro Giordano, per una fiaccolata e un momento di preghiera. In quella occasione il compagno, l'avv. Mario Aiezza, ha ricordato gli ultimi istanti di vita trascorsi insieme prima che Camilla salisse al cielo (guarda la testimonianza)