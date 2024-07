'Cagnano IncluSi', la promozione del territorio passa attraverso l'inclusione

Si è concluso ieri 'Cagnano IncluSi', prima edizione del Festival della cittadinanza attiva, legalità, inclusione e donazione, organizzato dalla associazione Muzia Asp Asd. L'evento ha perseguito l'obiettivo di attivare all’interno della comunità una serie di iniziative che hanno avuto come focus la promozione del territorio, la valorizzazione dell’inclusione delle persone con disabilità, il dar voce ai migranti e ai minori stranieri non accompagnati, la sensibilizzazione dei giovani alla lotta alle mafie attraverso manifestazioni di legalità e donazione. Questo evento chiude il grande progetto C.R.E.S.C.I.T.A Puglia Capitale Sociale, un programma della regione Puglia.

La strategia ha mirato a dare rilevanza a tutti gli attori coinvolti nel fenomeno della povertà educativa, minori, migranti, forze dell’ordine, scuola e famiglie. Gli interventi hanno avuto luogo lungo il territorio di Cagnano Varano, andando a creare un'unica rete comunitaria.

Durante il festival è stato ospitato un gruppo di ragazzi di Vieste che ha vissuto la realtà di Cagnano Varano in tutte le sue sfaccettature, conoscendo il territorio molte volte sconosciuto e portando le loro pratiche educative nella nostra comunità attraverso spettacoli teatrali e musicali. Ogni giornata del festival si è focalizzata maggiormente su una delle tematiche sopracitate.

Nella giornata di lunedì, i ragazzi di Vieste, i Minori Stranieri non accompagnati della comunità Fami Msna e i ragazzi di Cagnano hanno potuto ammirare e riscoprire le bellezze del Lago di Varano, hanno partecipato al laboratorio artistico “L’Affondo” a cura dell’esperta Maria Grazia Cortellino, in cui si è voluto raccontare il “viaggio” che i migranti affrontano per arrivare in Italia. Gli interventi della Consigliera regione Puglia Rosa Barone, del dott. Michele Coccia e del parroco Don Matteo Graziano hanno preceduto lo spettacolo teatrale Dalla parte di Paolo a cura dei ragazzi di Vieste, scritto e diretto dall'Esperta Eleonora Mafrolla, ispirata ai giudici Falcone e Borsellino.

Il giorno successivo i ragazzi hanno visitato la Grotta di San Michele Arcangelo, l’Albero dell’Amicizia e la splendida Panchina Panoramica nei pressi del campo sportivo. A seguire i partecipanti hanno preso parte al laboratorio culinario di orecchiette promosso dall’Associazione Cuochi di Capitanata e al laboratorio teatrale “L’Affondo” a cura dell’esperta Eleonora Mafrolla, la quale in serata ha coadiuvato i ragazzi in un omonimo Reading Teatrale ispirato al viaggio di salvezza dei migranti. Sono intervenuti: CGIL; Emergency; il Direttore del giornale “L’attacco; i Dirigenti scolastici di Cagnano e Vieste; Faith, una signora nigeriana che ci ha raccontato il suo “viaggio” per arrivare in Italia durato più di un anno..

Dopo un piccolo tour guidato nel Borgo Antico di Cagnano Varano, nella giornata di mercoledì si è svolto un laboratorio di body percussion a cura dell’esperta Maria Candelma le cui musiche, dopo una meravigliosa cena sociale con un centinaio di posti a sedere, hanno aperto e chiuso il concerto pianistico serale degli alunni dell’Associazione Nuova Diapason di Vieste e della maestra Federica Iacovelli.

Nel corso della quarta giornata, in collaborazione con Legambiente, si è svolta la pulizia di parte della pineta di Capoiale. “La vita dentro la vita”, nella Chiesa San Francesco ha dato modo di ricordare Salvatore Bocale, un giovane diciassettenne che ha perso la vita in un incidente, i genitori hanno fatto un grande gesto d’amore; la donazione degli organi. Molti sono stati gli interventi tra cui: l’Associazione Aido; la testimonianza della sig.ra Carolina Conversano; il dott. Angelo Tancredi; la Consigliera Antonella Donataccio; l’Associazione Frates di Cagnano Varano; l’Associazione Donne in Cammino; l’Associazione Audace ha organizzato un torneo in ricordo di Salvatore.

Venerdì, nel centro storico, i bambini hanno vestito i panni di miniguide per le proprie famiglie, mentre nell’ex Convento la giornata è terminata con lo spettacolo teatrale “Il giardino”, curato, scritto e diretto dall’esperta Giovanna Lombardi con la partecipazione dei minori non accompagnati. Lo spettacolo ha avuto lo scopo di raccogliere fondi per l’Associazione I bambini di Antonio, da tempo impegnata in Uganda.

L'ultimo giornata, presso la sala conferenze dell'ex Convento, si è tenuto un tavolo partecipato sulla legalità a cui hanno preso parte: Associazione il Rovo, Cooperativa Cantieri di Innonvazione Sociale, prof.ssa Francesca Toto; Don Luca Santoro.

Il Festival si è concluso con la toccante testimonianza dei genitori di Domenico Gabriele, vittima innocente di mafia, i quali dedicano le loro vite a portare il ricordo di Dodò in tutta Italia. La discussione è stata moderata dalla dott.ssa Michela De Felice che ha intervistato anche la dott.ssa Bianchi di Libera contro le Mafie.

La famiglia Gabriele oltre al loro racconto tenevano particolarmente ad essere presenti alla prima teatrale della “Classe dei banchi vuoti” adattamento dell’omonimo libro di Don Luigi Ciotti, in cui una delle storie narrate è proprio quella della morte di Dodò. Lo spettacolo è stato curato e diretto dalla prof.ssa Carolina Antonia Tancredi in collaborazione con il presidente del gruppo teatrale “La Castagnola”.