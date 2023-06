Apertura caccia di selezione ai cinghiali: "Decisione da far west"

“Quando si tratta di fauna selvatica, l’unica risposta che viene da praticamente qualsiasi amministrazione pubblica è: uccidere. Del resto lo stesso Governo nazionale ha approvato un emendamento, il cosiddetto emendamento “caccia selvaggia”, con cui si autorizza a sparare indiscriminatamente persino in centri abitati, città, parchi e riserve naturali e in qualunque periodo dell’anno. Siamo veramente al livello del far west, con il rischio di essere impallinati anche mentre facciamo una passeggiata”. È qianto dichiara Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection, in merito alla apertura della caccia di selezione ai cinghiali sul Gargano, che potrebbe partire ad agosto.

Nel foggiano, gli ATC stanno anche predisponendo i centri di raccolta delle carcasse che serviranno alla ASL per procedere all’attività di controllo delle carni prima dell’eventuale commercializzazione. “L’ennesimo regalo alla lobby venatoria e a quella delle armi, nonostante diversi scienziati siano ormai concordi nel dire che l’uccisione dei cinghiali non è efficiente per ridurne il numero ma anzi rischia di farli aumentare. Del resto è quello che succede da decine di anni, visto che sono animali che vengono cacciati regolarmente, ma è chiaro che quella del “controllo della popolazione” è soltanto una scusa per favorire il mondo venatorio. Trovare una vera soluzione per la convivenza con i selvatici non interessa davvero a nessuno”, conclude Rosati.