Un bus scolastico da Borgo Mezzanone: in caso di problemi di ordine pubblico con i residenti "si tornerà indietro"

Il nuovo anno scolastico sta per partire e i punti fermi per il tpl restano la capienza all’80%, l’obbligo di mascherina e la salita a bordo senza febbre o sintomi influenzali.

In merito alla disponibilità di autobus da e per Borgo Mezzanone, frazione del Comune di Manfredonia ma servita da Ataf SpA, l’azienda fa sapere che, considerando il programma di esercizio scolastico che prevede la partenza da Borgo Mezzanone di tre bus con orario 7.15, 7.20 e 7.25, è possibile trasformare il mezzo in partenza alle 7.20 in un bus scolastico, dedicato esclusivamente al trasporto degli studenti muniti di regolare abbonamento.

La vettura sarà riconoscibile mediante la dicitura 'Bus Scolastico' e, come da regolamento per tutte le corse di questo tipo, non potrà salire a bordo nessun altro tipo di utenza. “In questa fase di incertezza generalizzata, a livello nazionale, si tratta di una piccola sperimentazione che speriamo possa durare per tutto l’anno scolastico. - spiega il CdA di Ataf SpA – Se però dovessero sorgere problemi di ordine pubblico con i residenti di Borgo Mezzanone, si tornerà alla precedente modalità organizzativa”.

“Il Covid ha creato danni economici non indifferenti e ritardi nella consegna dei nuovi mezzi – conclude il CdA – e una scarsissima attenzione al sistema di trasporto pubblico, che dovrebbe essere un diritto essenziale, ha fatto il resto ma ATAF farà il possibile, come ha fatto anche nel periodo più difficile dell’emergenza, per garantire la sicurezza dei suoi servizi alla città di Foggia”.