Comune di Foggia, al via la distribuzione dei buoni alimentari per le categorie fragili

A seguito dello stanziamento disposto con Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 (Decreto Ristori-ter), pari ad € 1.142.277,50, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali, il Comune di Foggia provvederà a distribuire buoni alimentari in favore delle categorie fragili della comunità che, a causa della pandemia da Covid-19, hanno subito un peggioramento della propria condizione economica.

Sarà corrisposto un importo di 5 euro al giorno per ogni componente del nucleo familiare adulto, elevato a 7 euro al giorno, per minori e persone diversamente abili, per la durata di 2 settimane.

I nuclei familiari che hanno fatto domanda per la misura di solidarietà alimentare e già percepito i buoni per 4 settimane, non dovranno rifare la domanda, ma saranno contattati direttamente dalle Assistenti Sociali del Comune per la verifica della permanenza dei requisiti di accesso alla misura.

Tutti gli altri soggetti che in questa seconda fase di emergenza sanitaria da Covid si sono trovati in una situazione di disagio economico dovranno inoltrare domanda di accesso alla misura attraverso procedura telematica attivabile sul sito web del Comune di Foggia, oppure ritirando la modulistica presso gli sportelli della Porta Unica di accesso (P.U.A.) aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00, dislocati in tutto il territorio cittadino, come di seguito:

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

Via P. Fuiani

Tel: 0881/792830 – 0881/792832

I Circoscrizione “Candelaro”

Viale Candelaro

Tel: 0881/792965

II-III Circoscrizione “Scillitani”

Via Scillitani, n. 2

Tel: 0881/792583