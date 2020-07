"E se domani il debole fossi tu?" Il bullismo spiegato con il teatro: sui Monti Dauni laboratori e fiabe

La cultura non si ferma e con lo sblocco del lockdown, nel mese di giugno, sono ripartiti anche i progetti culturali rivolti a bambini e ragazzi. Il progetto artistico-culturale “Io lo so che non sono solo anche quando sono solo”, proposto dalla compagnia teatrale Palcoscenico, in partenariato con il Comune di Celle di San Vito, associazione Attivamente Insieme, Pro Loco Biccari, associazione Giovani nel tempo di Alberona, è stato selezionato tramite l’avviso pubblico Periferie al Centro, un intervento di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia, promosso dall’assessore all’Industria Culturale e Turistica Loredana Capone, dall'assessore al Bilancio e alle Politiche Giovanili Raffaele Piemontese e dal presidente del Teatro Pubblico Pugliese Giuseppe D’Urso. L’intervento è finalizzato a promuovere azioni volte a valorizzare le periferie pugliesi e il loro ruolo attraverso eventi culturali che siano motori propulsori di sviluppo culturale e sociale.

L’idea nasce dalla volontà delle organizzazioni coinvolte di migliorare le condizioni dei giovani, incentivare la partecipazione e la promozione ad eventi culturali da parte dell’intera popolazione, in modo che queste attività diventino un’opportunità di crescita e di sviluppo dei piccoli borghi. Nel corso degli ultimi anni, si stanno riscontrando in misura sempre maggiore, fenomeni di bullismo e di violenza, psicologica e verbale, a discapito di bambini e ragazzi con difficoltà economiche e sociali, e il progetto proverà a spiegare e raccontare ai bambini, attraverso il teatro, cosa significa bullizzare un compagno.

I ragazzi, all’aperto e nel pieno rispetto delle norme Covid-19, stanno svolgendo le loro attività laboratoriali, e l’11 agosto a Biccari, i bambini si esibiranno insieme alla compagnia teatrale Palcosenico nello spettacolo “Peter e Uncino – l’origine della disfida”, mettendo in pratica e mostrando al pubblico le conoscenze ed abilità acquisite.

I laboratori, giunti a metà progetto, prevedono la realizzazione di fiabe a tema bullismo, create dai partecipanti, che verranno poi pubblicate in un piccolo opuscoletto che sarà distribuito nelle scuole della provincia.

