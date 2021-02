"Gli alberi congiungono terra e cielo", ecco il Bosco a scuola: così il 'Pavoncelli' ricorda le vittime del Covid

Trentasei alberi in un'area di circa 2000 metri quadrati saranno piantati il prossimo mese. Una iniziativa per rendere più verde la scuola e per ricordare il prof. Specchio e l'assistente amministrativo Ciampolillo, vittime del Covid

Una iniziativa che ingloba una duplice finalità: far sì che il verde prevalga sul grigio del cemento, ma soprattutto, omaggiare due vite strappate dal Covid. Si chiama 'Bosco a scuola', il progetto promosso dall'Iss Pavoncelli di Cerignola, che prevede - il prossimo mese - la piantumazione di 36 alberi su un'area di circa 2mila metri. "Possiamo fare ancora molto per la nostra terra, quindi per noi stessi. Il modo migliore è piantare alberi senza i quali non ci sarebbe vita", ha dichiarato il dirigente scolastico dell'istituto Pio Mirra.

"Abbattere gli alberi è un crimine contro l'umanità e allora dobbiamo mettere piante ovunque e i vantaggi che ne avremmo in termini ambientali, estetici e di salute sarebbero incommensurabili. Se ci sono amministratori che cementificano e devastano il nostro territorio, noi lo vogliamo rendere più verde creando nuovi boschi urbani e parchi", ha aggiunto.

Alle finalità di natura ambientale, si aggiungono i significati umani: anche il 'Pavoncelli' ha pagato un prezzo altissimo, perdendo il prof. Enrico Specchio (scomparso il 22 novembre scorso) e l'assistente amministrativo Gaetano Ciampolillo (venuto a mancare il 2 dicembre scorso): "FIno a oggi l'atto di mettere a dimora un albero è stato sempre legato a un evento felice come una nascita o una ricorrenza importante da ricordare. Il nostro bosco, invece, vuole essere un luogo in cui ricordare che gli alberi rappresentano la vita e congiungono terra e cielo. Per questo ci piace dedicarne la bellezza alle vittime del Covid della comunità del 'Pavoncelli', ha concluso Mirra.